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На Прикарпатті авто зіткнулося з пасажирським потягом, є постраждалий

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 22:00
На Прикарпатті авто зіткнулося з пасажирським потягом, є постраждалий
постраждале авто, фото ДСНС

У селі Ямниця Івано-Франківського району сталася ДТП за участю легкового автомобіля та пасажирського потяга, в автівці постраждав чоловік.

Джерело: ДСНС

 

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталася на нерегульованому залізно-дорожньому переїзді у селі Ямниця Івано-Франківського району, за участю легкового автомобіля та пасажирського потяга.

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Рятувальники, що оперативно прибули на місце події, за допомогою гідроінструменту провели заходи по деблокуванні потерпілого з понівеченої автівки та передали медикам.

Також на місці ДТП надзвичайники від’єднали клеми акумуляторної батареї транспортного засобу з метою недопущення загоряння".

Деталі: У повідомленні не вказується, з чиєї вини сталася ДТП.

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Теми: Івано-Франківська областьДТПзалізниця
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