На Прикарпатье авто столкнулось с пассажирским поездом, есть пострадавший
Суббота, 20 января 2024, 22:00
В селе Ямница Ивано-Франковского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда, в машине пострадал мужчина.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Ямница Ивано-Франковского района, с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда.
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Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, с помощью гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию пострадавшего из искореженной машины и передали медикам.
Также на месте ДТП чрезвычайники отсоединили клеммы аккумуляторной батареи транспортного средства с целью недопущения возгорания".
Детали: В сообщении не указывается, по чьей вине произошло ДТП.
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