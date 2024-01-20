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На Закарпатті подружжя напало на прикордонників

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 22:30
На Закарпатті подружжя напало на прикордонників
авто порушників, фото ДПСУ

На Закарпатті подружжя здійснило напад на прикордонний наряд та травмувало прикордонницю.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Деталі: Як повідомили прикордонники, на одному із контрольних постів під час здійснення перевірки прикордонним нарядом Мукачівського загону водій транспортного засобу "Мітсубісі" відмовився надати авто для огляду.

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"Створивши конфліктну ситуацію, він спробував уникнути відповідальності, передбаченої адміністративним кодексом за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби України", - йдеться в повідомленні.

Відтак водій, з яким також слідувала його дружина, двоє дітей та ще одна родичка подружжя, на великій швидкості покинув місце події. Вже за кілька хвилин прикордонники наздогнали втікача.

Дослівно: "У ході спілкування із затриманими, дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення. Зі свого боку, чоловік здійснив напад на іншого з прикордонників, який також перебував на місці події. З метою фіксації правопорушення на місце події викликали співробітників поліції.

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Під час з’ясування та документування обставин правопорушення подружжя постійно викрикувало погрози та нецензурну лайку в бік співробітників прикордонної служби, навіть у присутності своїх малолітніх дітей".

Більше деталей: У ДПСУ зазначили, що затриманий неодноразово потрапляв у поле зору оперативників Мукачівського прикордонного загону, як особа, яка причетна до протиправної діяльності. 

Повідомляється, що прикордонницю з травмами було доставлено до лікарні.

Стосовно обох громадян, які відмовлялись виконувати законні вимоги прикордонного наряду, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст.185.10.

Крім того, про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Також щодо виявлення ознак правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей", буде направлено повідомлення до служби у справах дітей, Виноградівської і Берегівської міських рад та Берегівського райвідділу поліції.

Теми: Прикордонна службаЗакарпаття
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