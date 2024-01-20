На Закарпатье супруги напали на пограничников

На Закарпатье супруги совершили нападение на пограничный наряд и травмировали пограничницу.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы

Детали: Как сообщили пограничники, на одном из контрольных постов при осуществлении проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда водитель транспортного средства "Митсубиси" отказался предоставить авто для осмотра.

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"Создав конфликтную ситуацию, он попытался избежать ответственности, предусмотренной административным кодексом за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Поэтому водитель, с которым также следовала его жена, двое детей и еще одна родственница супругов, на большой скорости покинул место происшествия. Уже через несколько минут пограничники догнали беглеца.

Дословно: "В ходе общения с задержанными, жена водителя нанесла удар в лицо пограничницы, которая находилась в составе пограничного наряда и документировала правонарушения. Со своей стороны, мужчина совершил нападение на другого из пограничников, который также находился на месте происшествия. С целью фиксации правонарушения на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

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Во время выяснения и документирования обстоятельств правонарушения супруги постоянно выкрикивали угрозы и нецензурную брань в сторону сотрудников пограничной службы, даже в присутствии своих малолетних детей".

Больше деталей: В ГПСУ отметили, что задержанный неоднократно попадал в поле зрения оперативников Мукачевского пограничного отряда, как лицо, причастное к противоправной деятельности.

Сообщается, что пограничницу с травмами доставили в больницу.

В отношении обоих граждан, которые отказывались выполнять законные требования пограничного наряда, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст.185.10.

Кроме того, об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", пограничники направили сообщение в Нацполицию.

Также по выявлению признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", будет направлено сообщение в службу по делам детей, Виноградовского и Береговского городских советов и Береговского райотдела полиции.