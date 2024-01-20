На Закарпатье супруги напали на пограничников
На Закарпатье супруги совершили нападение на пограничный наряд и травмировали пограничницу.
Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы
Детали: Как сообщили пограничники, на одном из контрольных постов при осуществлении проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда водитель транспортного средства "Митсубиси" отказался предоставить авто для осмотра.
"Создав конфликтную ситуацию, он попытался избежать ответственности, предусмотренной административным кодексом за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.
Поэтому водитель, с которым также следовала его жена, двое детей и еще одна родственница супругов, на большой скорости покинул место происшествия. Уже через несколько минут пограничники догнали беглеца.
Дословно: "В ходе общения с задержанными, жена водителя нанесла удар в лицо пограничницы, которая находилась в составе пограничного наряда и документировала правонарушения. Со своей стороны, мужчина совершил нападение на другого из пограничников, который также находился на месте происшествия. С целью фиксации правонарушения на место происшествия вызвали сотрудников полиции.
Во время выяснения и документирования обстоятельств правонарушения супруги постоянно выкрикивали угрозы и нецензурную брань в сторону сотрудников пограничной службы, даже в присутствии своих малолетних детей".
Больше деталей: В ГПСУ отметили, что задержанный неоднократно попадал в поле зрения оперативников Мукачевского пограничного отряда, как лицо, причастное к противоправной деятельности.
Сообщается, что пограничницу с травмами доставили в больницу.
В отношении обоих граждан, которые отказывались выполнять законные требования пограничного наряда, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст.185.10.
Кроме того, об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", пограничники направили сообщение в Нацполицию.
Также по выявлению признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", будет направлено сообщение в службу по делам детей, Виноградовского и Береговского городских советов и Береговского райотдела полиции.