Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відмова від ядерної зброї й внутрішні бунти: Подоляк розповів, коли можливі переговори з РФ

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 23:27
Відмова від ядерної зброї й внутрішні бунти: Подоляк розповів, коли можливі переговори з РФ
Михайло Подоляк, фото Getty Images

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна може піти на переговори з РФ, якщо Росія зазнає тактичної поразки на полі бою, добровільно відмовиться від ядерної зброї і там почнуться внутрішні бунти.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Деталі: Відповідаючи на питання про можливі передумови для переговорів, радник голови ОП наголосив, що Росія готова вести переговори тільки на ультимативних позиціях і прагне тотального знищення України. За його словами, поки РФ не отримала суттєвих тактичних поразок на полі бою, будь-яке перемир’я буде використано нею для підготовки до наступного етапу війни.

Реклама:

Пряма мова: "Якщо переговори починаються в моменті, коли РФ отримала певні тактичні поразки, у них почалися процеси, про які досить ефективно говорить пан Данілов – ми бачимо там певне соціальне напруження, ті чи інші внутрішні бунти, тоді так, безумовно, переговори (можливі – ред.). І одночасно говорити про те, що можливі переговори, і Росія має добровільно відмовитись від ядерної зброї. Це також можливо тільки у випадку, коли РФ зазнає глобальної поразки.

Що таке глобальна поразка? РФ не зможе більше домінувати не тільки в Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі, РФ не буде мати для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право вето, наприклад, у Радбезі ООН, не буде мати підтримки низки інших тоталітарних країн, тому що буде вважатись країною, яка програла війну. Тоді можливі умови і щодо ядерної зброї, і щодо кількості носіїв ядерної зброї, в тому числі ракет певної дальності, і щодо транскордонних буферних зон і т.д.

Але все це можливо тільки у випадку, коли відбудуться три процеси: перше – тактична поразка Росії в Україні, друге – ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки РФ, і третя складова – коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили влітку 2023 року, коли Пригожин ішов на Москву через Ростов і Воронеж, і після цього ми побачимо внутрішній суттєвий соціальний конфлікт в РФ".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Офіс президентапереговоривійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом

фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"

оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи

Танкер, атакований хуситами, перевозив російську нафту

фотоУ Німеччині в українця-пенсіонера знайшли 455 тисяч євро готівкою

фотоЛукашенко знову прилетів до Путіна

Усі новини...
Офіс президента
Медіазвіти для ОП готує компанія "слуги народу" і в них критику покладають на "опозиційні ЗМІ"
В ОПУ розповіли деталі візиту Зеленського до Швейцарії
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Останні новини
23:44
доповнено, фотоРосіяни влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині
23:28
Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом
22:58
фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"
22:16
The Telegraph: Перехід на військову економіку може дозволити РФ перемогти за кілька років
22:01
У майже 20 містах Португалії вимагали вирішення проблем із житлом
21:28
фото"Шахеди" атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі
21:15
У Німеччині – знову багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму
20:44
Буданов про катастрофу Іл-76: Ситуація незрозуміла, Росія не показує трупи
20:38
РосЗМІ знайшла в Брюсселі агента ГРУ, який допомагає постачати РФ обладнання для оборонки
20:35
оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: