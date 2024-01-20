Відмова від ядерної зброї й внутрішні бунти: Подоляк розповів, коли можливі переговори з РФ

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна може піти на переговори з РФ, якщо Росія зазнає тактичної поразки на полі бою, добровільно відмовиться від ядерної зброї і там почнуться внутрішні бунти.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Деталі: Відповідаючи на питання про можливі передумови для переговорів, радник голови ОП наголосив, що Росія готова вести переговори тільки на ультимативних позиціях і прагне тотального знищення України. За його словами, поки РФ не отримала суттєвих тактичних поразок на полі бою, будь-яке перемир’я буде використано нею для підготовки до наступного етапу війни.

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Пряма мова: "Якщо переговори починаються в моменті, коли РФ отримала певні тактичні поразки, у них почалися процеси, про які досить ефективно говорить пан Данілов – ми бачимо там певне соціальне напруження, ті чи інші внутрішні бунти, тоді так, безумовно, переговори (можливі – ред.). І одночасно говорити про те, що можливі переговори, і Росія має добровільно відмовитись від ядерної зброї. Це також можливо тільки у випадку, коли РФ зазнає глобальної поразки.

Що таке глобальна поразка? РФ не зможе більше домінувати не тільки в Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі, РФ не буде мати для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право вето, наприклад, у Радбезі ООН, не буде мати підтримки низки інших тоталітарних країн, тому що буде вважатись країною, яка програла війну. Тоді можливі умови і щодо ядерної зброї, і щодо кількості носіїв ядерної зброї, в тому числі ракет певної дальності, і щодо транскордонних буферних зон і т.д.

Але все це можливо тільки у випадку, коли відбудуться три процеси: перше – тактична поразка Росії в Україні, друге – ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки РФ, і третя складова – коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили влітку 2023 року, коли Пригожин ішов на Москву через Ростов і Воронеж, і після цього ми побачимо внутрішній суттєвий соціальний конфлікт в РФ".