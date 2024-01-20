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Отказ от ядерного оружия и внутренние бунты: Подоляк рассказал, когда возможны переговоры с РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 20 января 2024, 23:27
Отказ от ядерного оружия и внутренние бунты: Подоляк рассказал, когда возможны переговоры с РФ
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Украина может пойти на переговоры с РФ, если Россия потерпит тактическое поражение на поле боя, добровольно откажется от ядерного оружия и там начнутся внутренние бунты.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Детали: Отвечая на вопрос о возможных предпосылках для переговоров, советник главы ОП отметил, что Россия готова вести переговоры только на ультимативных позициях и стремится к тотальному уничтожению Украины. По его словам, пока РФ не получила существенных тактических поражений на поле боя, любое перемирие будет использовано ею для подготовки к следующему этапу войны.

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Прямая речь: "Если переговоры начинаются в моменте, когда РФ получила определенные тактические поражения, у них начались процессы, о которых достаточно эффективно говорит господин Данилов – мы видим там определенное социальное напряжение, те или иные внутренние бунты, тогда да, безусловно, переговоры (возможны – ред.). И одновременно говорить о том, что возможны переговоры, и Россия должна добровольно отказаться от ядерного оружия. Это также возможно только в случае, когда РФ потерпит глобальное поражение.

Что такое глобальное поражение? РФ не сможет больше доминировать не только в Европе, а вообще в глобальном политическом процессе, РФ не будет иметь для этого никаких ресурсов, не сможет использовать то или иное право вето, например, в Совбезе ООН, не будет иметь поддержки ряда других тоталитарных стран, потому что будет считаться страной, которая проиграла войну. Тогда возможны условия и по ядерному оружию, и по количеству носителей ядерного оружия, в том числе ракет определенной дальности, и по трансграничным буферным зонам и т.д.

Но все это возможно только в случае, когда произойдут три процесса: первое – тактическое поражение России в Украине, второе – эффективная работа санкций, когда европейские компании окончательно покинут рынки РФ, и третья составляющая – когда в России на основании всего этого начнутся процессы, которые мы с вами видели летом 2023 года, когда Пригожин шел на Москву через Ростов и Воронеж, и после этого мы увидим внутренний существенный социальный конфликт в РФ".

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Темы: Офис президентапереговорывойнаРосcия
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