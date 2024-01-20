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У Дніпрі вибухнуло авто, поліція розслідує замах на вбивство

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 23:40
У Дніпрі вибухнуло авто, поліція розслідує замах на вбивство
авто, в якому стався вибух, фото поліції

У Дніпрі в суботу стався вибух автомобіля, травмовано 34-річного чоловіка.

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Дослівно: "20 січня близько 15.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух транспортного засобу на вулиці Підмогильного в Шевченківському районі міста.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехнічна служба ГУНП та кінологи. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано водія".

Деталі: За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Теми: Дніпровибухавто
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