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В Днепре взорвалось авто, полиция расследует покушение на убийство

Катерина ТищенкоСуббота, 20 января 2024, 23:40
В Днепре взорвалось авто, полиция расследует покушение на убийство
авто, в котором произошел взрыв, фото полиции

В Днепре в субботу произошел взрыв автомобиля, травмирован 34-летний мужчина.

Источник: полиция Днепропетровской области

Дословно: "20 января около 15.00 в полицию поступило сообщение о взрыве транспортного средства на улице Подмогильного в Шевченковском районе города.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехническая служба ГУНП и кинологи. По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмирован водитель".

Детали: По данному факту сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Днепрвзрывавто
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