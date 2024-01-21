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Командир російського Іл-22M, підбитого над морем, загинув під час атаки

Олена ІвашківНеділя, 21 січня 2024, 07:57
Командир російського Іл-22M, підбитого над морем, загинув під час атаки
Скриншот некролога

Командир ворожого повітряного командного пункту Іл-22М, який 14 січня підбили українські військові, Віктор Клімов загинув.

Джерело: Telegram Крымский ветер

Деталі: У російських пабліках пишуть, що Клімов загинув під час атаки. 

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Другий пілот, також поранений, зумів посадити літак.

 

Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 14 січня у російських та українських Telegram-каналах з’явились повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М, вранці 15 січня цю інформацію частково підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, а також джерела "Української правди" у владі.
  • Зранку 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.
  • За даними Повітряних сил, повітряний пункт управління російських окупантів Іл-22 все ж уцілів після ураження, але не підлягає відновлюванню.

Теми: війнаРосіяавіа
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