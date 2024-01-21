Командир российского Ил-22M, подбитого над морем, погиб во время атаки
Воскресенье, 21 января 2024, 07:57
Командир вражеского воздушного командного пункта Ил-22М, который 14 января подбили украинские военные, Виктор Климов погиб.
Источник: Telegram Крымский ветер
Детали: В российских пабликах пишут, что Климов погиб во время атаки.
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Второй пилот, также раненый, сумел посадить самолет.
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Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 14 января в российских и украинских Telegram-каналах появились сообщения о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и о повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М; утром 15 января эту информацию частно подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, а также источники "Украинской правды" во власти.
- Утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что воздушные силы ВСУ сбили два важных российских судна - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления.
- По данным Воздушных сил, воздушный пункт управления российских оккупантов Ил-22 все же уцелел после поражения, но не подлежит восстановлению.