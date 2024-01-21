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Командир российского Ил-22M, подбитого над морем, погиб во время атаки

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 января 2024, 07:57
Командир российского Ил-22M, подбитого над морем, погиб во время атаки
Скриншот некролога

Командир вражеского воздушного командного пункта Ил-22М, который 14 января подбили украинские военные, Виктор Климов погиб.

Источник: Telegram Крымский ветер

Детали: В российских пабликах пишут, что Климов погиб во время атаки. 

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Второй пилот, также раненый, сумел посадить самолет.

 

Знать больше: Уничтоженные птицы. Над Азовским морем сбили российские А-50 и Ил-22. Что о них известно

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 14 января в российских и украинских Telegram-каналах появились сообщения о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и о повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М; утром 15 января эту информацию частно подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, а также источники "Украинской правды" во власти.
  • Утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что воздушные силы ВСУ сбили два важных российских судна - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления.
  • По данным Воздушных сил, воздушный пункт управления российских оккупантов Ил-22 все же уцелел после поражения, но не подлежит восстановлению.

Темы: войнаРосcияавиа
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