Російський приватний літак розбився в Афганістані
Увечері 20 січня в Афганістані розбився приватний літак із росіянами на борту, який прямував до Москви.
Джерело: Росавіація, "РИА Новости", BBC Russian, "Осторожно, новости"
Деталі: Літак Falcon 10, що виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) - Ташкент - Жуковський, зник із радарів в Афганістані ввечері в суботу, повідомила Росавіація.
Вважається, що на борту перебувало шестеро осіб - чотири члени екіпажу і два пасажири.
За попередніми даними, причиною аварії приватного літака могла стати технічна несправність - відмова двох двигунів.
Зараз тривають його пошуки. Літак належить "Атлетик Груп" і приватній особі, повідомляють росіяни.
Поліція північного Афганістану отримала повідомлення про авіакатастрофу в провінції Бадахшан. За його словами, це сталося вночі у віддаленому гірському районі Бадахшана на північному сході країни.
За інформацією ЗМІ, літак відхилився від курсу і врізався в гору приблизно за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед катастрофою пілот повідомляв про технічні неполадки.