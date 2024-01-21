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Російський приватний літак розбився в Афганістані

Роман ПетренкоНеділя, 21 січня 2024, 10:41
Російський приватний літак розбився в Афганістані
falcon 10, ілюстративне фото: jetvip ru

Увечері 20 січня в Афганістані розбився приватний літак із росіянами на борту, який прямував до Москви.

Джерело: Росавіація, "РИА Новости", BBC Russian, "Осторожно, новости"

Деталі: Літак Falcon 10, що виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) - Ташкент - Жуковський, зник із радарів в Афганістані ввечері в суботу, повідомила Росавіація.

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Вважається, що на борту перебувало шестеро осіб - чотири члени екіпажу і два пасажири.

За попередніми даними, причиною аварії приватного літака могла стати технічна несправність - відмова двох двигунів.

Зараз тривають його пошуки. Літак належить "Атлетик Груп" і приватній особі, повідомляють росіяни.

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Поліція північного Афганістану отримала повідомлення про авіакатастрофу в провінції Бадахшан. За його словами, це сталося вночі у віддаленому гірському районі Бадахшана на північному сході країни.

За інформацією ЗМІ, літак відхилився від курсу і врізався в гору приблизно за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед катастрофою пілот повідомляв про технічні неполадки.

Теми: РосіяАфганістанавіа
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