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Российский частный самолет разбился в Афганистане

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 января 2024, 10:41
Российский частный самолет разбился в Афганистане
falcon 10, иллюстративное фото: jetvip ru

Вечером 20 января в Афганистане разбился частный самолет с россиянами на борту, который направлялся в Москву.

Источник: Росавиация, "РИА Новости", BBC Russian, "Осторожно, новости"

Детали: Самолёт Falcon 10, выполнявший чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский, пропал с радаров в Афганистане вечером в субботу, сообщила Росавиация.

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Считается, что на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

По предварительным данным, причиной крушения частного самолета могла техническая неисправность — отказ двух двигателей.

Сейчас ведутся его поиски. Самолёт принадлежит "Атлетик Групп" и частному лицу, сообщают россияне.

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Полиция северного Афганистана получила сообщение об авиакатастрофе в провинции Бадахшан. По его словам, это произошло ночью в отдаленном горном районе Бадахшана на северо-востоке страны.

По информации СМИ, самолет отклонился от курса и врезался в гору примерно в 30-40 километрах от границы с Таджикистаном. Перед крушением пилот сообщал о технических неполадках.

Темы: РосcияАфганистанавиа
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