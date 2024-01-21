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У Дніпрі в пожежі загинули жінка та троє дітей

Роман ПетренкоНеділя, 21 січня 2024, 12:15
У Дніпрі в пожежі загинули жінка та троє дітей
ілюстративне фото: дснс

Уночі на 21 січня у житловому будинку Дніпра сталася пожежа, загинули жінка та троє маленьких дітей.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що горіло домашнє майно на площі 15 кв.м.

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Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості.

Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика 2018 року народження, та двох дівчаток – 2017 та 2021 років народження.

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Теми: ДніпропожежаДСНС
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