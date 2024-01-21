В Днепре в пожаре погибли женщина и трое детей
Воскресенье, 21 января 2024, 12:15
Ночью на 21 января в жилом доме Днепра произошел пожар, погибли женщина и трое маленьких детей.
Источник: ГСЧС
Детали: Отмечается, что горело домашнее имущество на площади 15 кв.м.
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Из задымленного дома пожарные вынесли без сознания женщину и троих детей, которые тоже были без сознания.
После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть женщины, 1983 года рождения, мальчика 2018 года рождения, и двух девочек - 2017 и 2021 годов рождения.
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