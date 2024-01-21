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Росія активніше наступає, але зазнає більших втрат – британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 21 січня 2024, 13:11
Росія активніше наступає, але зазнає більших втрат – британська розвідка
український снайпер, фото: armyinform

Розвідка Великої Британії зазначає, що російські окупаційні війська наростили наступальну активність по всьому фронту в Україні, через що збільшився рівень їхніх втрат.

Джерело: огляд британського Міноборони, "Європейська правда"

Деталі: Відомство наводить дані українського Генштабу від 19 січня, згідно з якими кількість російських обстрілів на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою.

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Додаткові дані Генштабу, які порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.

Крім того, як зазначили у розвідці, за ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%.

Кількість втрат у живій силі в окупаційних військах РФ за той самий період також зросла на 15%, додають британські аналітики.

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У відомстві додали, що ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів.

Ключовим фактором, що сприяє активності РФ, повідомляє розвідка, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.

Нагадаємо: У попередньому огляді розвідка Британії пояснила, чому окупаційні війська РФ не можуть витіснити ЗСУ з лівобережжя Херсонської області.

Перед цим відомство розповідало, що після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 Росія з більшою обачністю використовує інший А-50.

Теми: Росіявійнаокупація
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