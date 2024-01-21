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Россия активнее наступает, но несет большие потери - британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 21 января 2024, 13:11
Россия активнее наступает, но несет большие потери - британская разведка
украинский снайпер, фото: armyinform

Разведка Великобритании отмечает, что российские оккупационные войска нарастили наступательную активность по всему фронту в Украине, из-за чего увеличился уровень их потерь.

Источник: обзор британского Минобороны, "Европейская правда"

Детали: Ведомство приводит данные украинского Генштаба от 19 января, согласно которым количество российских обстрелов на линии фронта выросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками.

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Дополнительные данные Генштаба, которые сравнивают период 14-18 января с предыдущими пятидневными периодами, подтверждают этот рост.

Кроме того, как отметили в разведке, за эти пять дней количество потерь военной техники со стороны России выросло на 88%, а количество потерь российских танков – на 95%.

Количество потерь в живой силе в оккупационных войсках РФ за тот же период также выросло на 15%, добавляют британские аналитики.

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В ведомстве добавили, что эти данные свидетельствуют о стабильном росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту в течение последних двух недель.

Ключевым фактором, способствующим активности РФ, сообщает разведка, является замерзание почвы, что позволяет лучше передвигаться бронетехнике.

Напомним: В предыдущем обзоре разведка Британии объяснила, почему оккупационные войска РФ не могут вытеснить ВСУ с левобережья Херсонской области.

Перед этим ведомство рассказывало, что после потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Россия с большей осмотрительностью использует другой А-50.

Темы: Росcиявойнаоккупация
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