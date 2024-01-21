Росія атакувала ракетами Кіровоградщину, цивільні об'єкти не пошкоджені – ОВА
Неділя, 21 січня 2024, 16:10
У Кропивницькому пролунав вибух, перед цим військові попереджали про політ ракети у напрямку міста.
Джерело: Повітряні сили, "Суспільне", глава Кіровоградської області Андрій Райкович
Деталі: ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, тривогу оголосили у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях.
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Пізніше Повітряні сили повідомили про політ ракети на Кропивницький, і одразу ЗМІ повідомили про вибухи у місті.
Влада поки не повідомляє про влучання.
Оновлено: Очільник ОВА підтвердив російську атаку по області та запевнив, ніхто не постраждав.
ВІДЕО ДНЯ
Пряма мова Райковича: "Кіровоградщина знов під ворожим обстрілом.
На щастя, постраждалих немає. Цивільні об’єкти не пошкоджені".