Росія атакувала ракетами Кіровоградщину, цивільні об'єкти не пошкоджені – ОВА

У Кропивницькому пролунав вибух, перед цим військові попереджали про політ ракети у напрямку міста.

Джерело: Повітряні сили, "Суспільне", глава Кіровоградської області Андрій Райкович

Деталі: ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, тривогу оголосили у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях.

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Пізніше Повітряні сили повідомили про політ ракети на Кропивницький, і одразу ЗМІ повідомили про вибухи у місті.

Влада поки не повідомляє про влучання.

Оновлено: Очільник ОВА підтвердив російську атаку по області та запевнив, ніхто не постраждав.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Райковича: "Кіровоградщина знов під ворожим обстрілом.

На щастя, постраждалих немає. Цивільні об’єкти не пошкоджені".