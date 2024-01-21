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Россия атаковала ракетами Кировоградщину, гражданские объекты не повреждены - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 января 2024, 16:10
Россия атаковала ракетами Кировоградщину, гражданские объекты не повреждены - ОВА
карта воздушных тревог

В Кропивницком прогремел взрыв, перед этим военные предупреждали о полете ракеты в направлении города.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне", глава Кировоградской области Андрей Райкович

Детали: ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.

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Позже Воздушные силы сообщили о полете ракеты на Кропивницкий, и сразу СМИ сообщили о взрывах в городе.

Власти пока не сообщают о попадании.

Обновлено: Глава ОВА подтвердил российскую атаку по области и заверил, никто не пострадал.

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Прямая речь Райковича: "Кировоградщина вновь под вражеским обстрелом.

К счастью, пострадавших нет. Гражданские объекты не повреждены".

Темы: Кропивницкийракетный ударвоздушная тревога
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