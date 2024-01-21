Россия атаковала ракетами Кировоградщину, гражданские объекты не повреждены - ОВА
Воскресенье, 21 января 2024, 16:10
В Кропивницком прогремел взрыв, перед этим военные предупреждали о полете ракеты в направлении города.
Источник: Воздушные силы, "Суспільне", глава Кировоградской области Андрей Райкович
Детали: ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.
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Позже Воздушные силы сообщили о полете ракеты на Кропивницкий, и сразу СМИ сообщили о взрывах в городе.
Власти пока не сообщают о попадании.
Обновлено: Глава ОВА подтвердил российскую атаку по области и заверил, никто не пострадал.
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Прямая речь Райковича: "Кировоградщина вновь под вражеским обстрелом.
К счастью, пострадавших нет. Гражданские объекты не повреждены".