Россия атаковала ракетами Кировоградщину, гражданские объекты не повреждены - ОВА

В Кропивницком прогремел взрыв, перед этим военные предупреждали о полете ракеты в направлении города.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне", глава Кировоградской области Андрей Райкович

Детали: ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.

Реклама:

Позже Воздушные силы сообщили о полете ракеты на Кропивницкий, и сразу СМИ сообщили о взрывах в городе.

Власти пока не сообщают о попадании.

Обновлено: Глава ОВА подтвердил российскую атаку по области и заверил, никто не пострадал.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Райковича: "Кировоградщина вновь под вражеским обстрелом.

К счастью, пострадавших нет. Гражданские объекты не повреждены".