Трамп про Орбана: Великий лідер у Європі

Колишній президент США Дональд Трамп зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Джерело: Трамп під час мітингу в Манчестері, що в штаті Нью-Гемпшир, "Європейська правда"

Деталі: Трамп назвав угорського прем’єра "великою людиною" і "великим лідером в Європі".

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"Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни", – сказав Трамп.

Trump: Theres a great man in Europe. Viktor Orbán… He’s a very strong man. It’s nice to have a strongman running your country pic.twitter.com/20GDi1nRAa — Acyn (@Acyn) January 21, 2024

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Нагадаємо: У жовтні Трамп назвав Віктора Орбана лідером Туреччини і додав, що той має "фронт" з Росією. Ні Туреччина, ні Угорщина не мають кордону з Росією.

Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року. Він також публічно підтримує Трампа у кампанії 2024 року і у судових справах проти експрезидента США.

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