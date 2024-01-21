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Трамп про Орбана: Великий лідер у Європі

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 21 січня 2024, 14:22
Трамп про Орбана: Великий лідер у Європі
фото: getty images

Колишній президент США Дональд Трамп зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Джерело: Трамп під час мітингу в Манчестері, що в штаті Нью-Гемпшир, "Європейська правда"

Деталі: Трамп назвав угорського прем’єра "великою людиною" і "великим лідером в Європі".

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"Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни", – сказав Трамп.

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Нагадаємо: У жовтні Трамп назвав Віктора Орбана лідером Туреччини і додав, що той має "фронт" з Росією. Ні Туреччина, ні Угорщина не мають кордону з Росією.

Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року. Він також публічно підтримує Трампа у кампанії 2024 року і у судових справах проти експрезидента США.

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Угорщина може зарити сокиру війни? Пояснюємо, хто примушує Орбана "помиритися" з Україною

Теми: ТрампСШАОрбанУгорщина
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