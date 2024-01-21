Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп об Орбане: Великий лидер в Европе

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 21 января 2024, 14:22
Трамп об Орбане: Великий лидер в Европе
фото: getty images

Бывший президент США Дональд Трамп сделал комплиментарное заявление в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Источник: Трамп во время митинга в Манчестере, что в штате Нью-Гэмпшир, "Европейская правда"

Детали: Трамп назвал венгерского премьера "великим человеком" и "великим лидером в Европе".

Реклама:

"Некоторые люди не любят его, потому что он слишком сильный. Хорошо иметь сильного человека во главе страны", – сказал Трамп.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В октябре Трамп назвал Виктора Орбана лидером Турции и добавил, что тот имеет "фронт" с Россией. Ни Турция, ни Венгрия не имеют границы с Россией.

Орбан был первым европейским лидером, который поддержал президентскую кампанию Трампа 2016 года. Он также публично поддерживает Трампа в кампании 2024 года и в судебных делах против экс-президента США.

Читайте также статью "ЕвроПравды": Венгрия может зарыть топор войны? Объясняем, кто заставляет Орбана "мириться" с Украиной

Темы: ТрампСШАОрбанВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:05Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

фото, обновленоВ Польше перевернулся автобус с около 60 украинцами

Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн

Все новости...
Трамп
Трамп похвастался результатами своих угроз не защищать Европу в случае нападения
Джонсон не верит, что Трамп "бросит украинцев", если победит на выборах
Зеленский снова пригласил Трампа в Украину и назвал его "план мира" опасным
Последние новости
16:13
Кулеба считает достижимой целью вернуть контроль над небом в 2024 году
16:03
Страхование военных рисков планируют запустить во втором квартале этого года
15:58
Россияне атаковали дронами Берислав, есть погибший и раненый
15:45
Глава МИД Литвы говорит об оптимизме по отношению к фонду ЕС для поддержки Украины оружием
15:31
У Хорошковского забрали земли лесного фонда в Черкасской области стоимостью 1,5 миллиарда
15:20
фотоВ Киеве горела многоэтажка, погибла женщина
15:12
Резала лезвием и снимала на видео: в Одесской области нашли ребенка, который издевался над собакой
15:02
Украина и Литва обсудили совместное производство дронов
14:50
Самые ожидаемые видеоигры 2024 года - подборка релизов
14:45
фото, обновлено от 12:05Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Все новости...
Реклама: