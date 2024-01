Трамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Бывший президент США Дональд Трамп сделал комплиментарное заявление в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Источник: Трамп во время митинга в Манчестере, что в штате Нью-Гэмпшир, "Европейская правда"

Детали: Трамп назвал венгерского премьера "великим человеком" и "великим лидером в Европе".

Реклама:

"Некоторые люди не любят его, потому что он слишком сильный. Хорошо иметь сильного человека во главе страны", – сказал Трамп.

Trump: Theres a great man in Europe. Viktor Orbán… He’s a very strong man. It’s nice to have a strongman running your country pic.twitter.com/20GDi1nRAa