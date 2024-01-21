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В італійському місті скасували показ фільму з пропагандою РФ про війну в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 21 січня 2024, 17:27
В італійському місті скасували показ фільму з пропагандою РФ про війну в Україні
афіша фільму

У місті Вітербо італійського регіону Лаціо після критики скасували показ російського пропагандистського фільму "Свидетель" з брехнею про події війни РФ проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікації місцевих видань, серед яких Tusciaweb

Деталі: Анонс показу "Свидетеля" на 18 лютого у місті Вітербо поширив проросійський італомовний Twitter-акаунт Donbass Italia та проросійський кореспондент Андреа Лучіді. Подію планували провести у театрі Сан Леонардо. 

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Після того у локальних виданнях вийшла колонка місцевого адвоката і політика Джакомо Бареллі, у якому він розкритикував фільм як сповнений брехні, висловив солідарність з Україною і закликав втрутитися у ситуацію адміністрацію театру та усіх, хто має вплив на рішення.

Згодом опублікували заяву адміністрації театру, з якої випливає, що показ не відбудеться. 

"Театр Сан-Леонардо, отримавши пропозицію, вирішив належним не погоджуватися на показ, розуміючи, що більшості людей цей фільм буде сприйнятий як контроверсійний", – йдеться у ній.  

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Водночас із коментарів на сторінці Лучіді під ретвітом анонсу схоже, що готуються спроби показати фільм в інших італійських містах, зокрема у Мілані. 

Що передувало: В італійській Модені міська влада скасувала дозвіл на проведення скандальної російської виставки про "швидке відновлення" окупованого Маріуполя.

Теми: Італіяпропаганда
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