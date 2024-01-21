В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
В городе Витербо итальянского региона Лацио после критики отменили показ российского пропагандистского фильма "Свидетель" с ложью о событиях войны РФ против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикации местных изданий, среди которых Tusciaweb
Детали: Анонс показа "Свидетеля" на 18 февраля в городе Витербо распространил пророссийский италоязычный Twitter-аккаунт Donbass Italia и пророссийский корреспондент Андреа Лучиди. Событие планировали провести в театре Сан Леонардо.
После этого в локальных изданиях вышла колонка местного адвоката и политика Джакомо Барелли, в котором он раскритиковал фильм как полный лжи, выразил солидарность с Украиной и призвал вмешаться в ситуацию администрацию театра и всех, кто имеет влияние в этом вопросе.
Впоследствии опубликовали заявление администрации театра, из которого следует, что показ не состоится.
"Театр Сан-Леонардо, получив предложение, решил должным образом не соглашаться на показ, понимая, что большинству людей этот фильм будет воспринят как контроверсионный", – говорится в нем.
В то же время из комментариев на странице Лучиди под ретвитом анонса похоже, что готовятся попытки показать фильм в других итальянских городах, в частности в Милане.
Что предшествовало: В итальянской Модене городские власти отменили разрешение на проведение скандальной российской выставки о "быстром восстановлении" оккупированного Мариуполя.