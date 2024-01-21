У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

У понеділок, 22 січня, в Україні ожеледиця, вночі у північно-східній частині 12-17° морозу і місцями туман.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: У понеділок в Україні мінлива хмарність. Без опадів. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах України, окрім південних областей, ожеледиця.

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Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південний 7-12 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у північно-східній частині 12-17° морозу, у Криму та на узбережжі морів від 0-5° морозу; вдень 1-6° морозу, у південних та західних областях близько 0°.

На Київщині 22 січня мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-18 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.