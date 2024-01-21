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В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 января 2024, 17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 22 января, в Украине гололедица, ночью в северо-восточной части 12-17° мороза и местами туман.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В понедельник в Украине переменная облачность. Без осадков. В северо-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах Украины, кроме южных областей, гололедица.

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Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории южный 7-12 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в северо-восточной части 12-17° мороза, в Крыму и на побережье морей от 0-5° мороза; днем 1-6° мороза, в южных и западных областях около 0°.

На Киевщине 22 января переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-18 м/с.

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Температура по области ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

Темы: погода
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