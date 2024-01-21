Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні треба "думати", як провести президентські вибори, однак наразі закон це забороняє під час воєнного стану.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, повну версію якого оприлюднено Офісом президента
Пряма мова: "Я не відклав (вибори – ред.), це автоматично. Я просто не спроможний їх провести через, по-перше, закон, який мені це забороняє. Він забороняє не мені проводити вибори, він забороняє в цілому всім інституціям це робити.
Верховна Рада повинна проголосувати і дати мандат на вибори, вони повинні підняти це питання і проголосувати. Вони це не можуть (зробити – ред.) через заборону закону, вони не можуть порушувати закон. Ситуація в тому, що вибори у нас в воєнний час заборонені.
І якби навіть можна було це зробити, що робити з тимчасово окупованими територіями і як провести вибори легітимними, щоб їх визнав світ, якщо у нас більше 6 мільйонів (громадян - ред.) за кордоном і вони мають мати інфраструктуру, а онлайн формату виборів у нас, на жаль, немає?
Якщо ви мене запитаєте, я вважаю, що нам треба думати, як це зробити. Якби я міг це зробити завтра, я б це зробив".
Деталі: На уточнююче питання, чи зараз "обставини склалися інакше", Зеленський відповів: "Обставини і закон. Ми повинні змінити обставини і змінити закон".