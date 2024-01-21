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Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 января 2024, 20:15
Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине надо "думать", как провести президентские выборы, однако сейчас закон это запрещает во время военного положения.

Источник: Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, полная версия которого обнародована Офисом президента

Прямая речь: "Я не отложил (выборы – ред.), это автоматически. Я просто не способен их провести из-за, во-первых, закона, который мне это запрещает. Он запрещает не мне проводить выборы, он запрещает в целом всем институтам это делать.

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Верховная Рада должна проголосовать и дать мандат на выборы, они должны поднять этот вопрос и проголосовать. Они это не могут (сделать – ред.) из-за запрета закона, они не могут нарушать закон. Ситуация в том, что выборы у нас в военное время запрещены.

И если бы даже можно было это сделать, что делать с временно оккупированными территориями и как провести выборы легитимными, чтобы их признал мир, если у нас более 6 миллионов (граждан - ред.) за рубежом и они должны иметь инфраструктуру, а онлайн формата выборов у нас, к сожалению, нет?

Если вы меня спросите, я считаю, что нам надо думать, как это сделать. Если бы я мог это сделать завтра, я бы это сделал".

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Детали: На уточняющий вопрос, "сложились ли сейчас обстоятельства иначе", Зеленский ответил: "Обстоятельства и закон. Мы должны изменить обстоятельства и изменить закон".

Темы: Зеленскийвиборы
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