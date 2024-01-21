Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Губернатор Флориди Рон Десантіс зупинив свою участь у президентській виборчій кампанії від Республіканської партії й підтримав колишнього президента США Дональда Трампа.

Джерело: звернення Десантіса у соцмережі Х

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm Реклама: January 21, 2024

Пряма мова: "Сьогодні я призупиняю свою кампанію... Для мене очевидно, що більшість республіканських виборців на праймеріз хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс".

Деталі: Губернатор Флориди заявив, що, хоча він має деякі розбіжності в поглядах із Трампом, той перевершує нинішнього президента Джо Байдена.

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Що передувало: Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз в Айові 15 січня. Він отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

Після цього ЗМІ писали, що Трамп намагається добитись зняття Рона Десантіса й Ніккі Гейлі зі змагання за президентську номінацію від Республіканської партії на виборах 2024 року, аби не відволікатись на них протягом кампанії.