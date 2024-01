Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Губернатор Флориды Рон Десантис остановил свое участие в президентской избирательной кампании от Республиканской партии и поддержал бывшего президента США Дональда Трампа.

Источник: обращение Десантиса в соцсети Х

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm

