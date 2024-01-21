Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Губернатор Флориды Рон Десантис остановил свое участие в президентской избирательной кампании от Республиканской партии и поддержал бывшего президента США Дональда Трампа.

Источник: обращение Десантиса в соцсети Х

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm Реклама: January 21, 2024

Прямая речь: "Сегодня я приостанавливаю свою кампанию... Для меня очевидно, что большинство республиканских избирателей на праймериз хотят дать Дональду Трампу еще один шанс".

Детали: Губернатор Флориды заявил, что, хотя он имеет некоторые расхождения во взглядах с Трампом, тот превосходит нынешнего президента Джо Байдена.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове 15 января. Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

После этого СМИ писали, что Трамп пытается добиться снятия Рона Десантиса и Никки Хейли с соревнования за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, чтобы не отвлекаться на них в течение кампании.