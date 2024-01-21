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Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 января 2024, 22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
Рон Десантис, фото Getty Images

Губернатор Флориды Рон Десантис остановил свое участие в президентской избирательной кампании от Республиканской партии и поддержал бывшего президента США Дональда Трампа.

Источник: обращение Десантиса в соцсети Х

Прямая речь: "Сегодня я приостанавливаю свою кампанию... Для меня очевидно, что большинство республиканских избирателей на праймериз хотят дать Дональду Трампу еще один шанс".

Детали: Губернатор Флориды заявил, что, хотя он имеет некоторые расхождения во взглядах с Трампом, тот превосходит нынешнего президента Джо Байдена.

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Что предшествовало: Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове 15 января. Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

После этого СМИ писали, что Трамп пытается добиться снятия Рона Десантиса и Никки Хейли с соревнования за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, чтобы не отвлекаться на них в течение кампании.

Темы: США
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