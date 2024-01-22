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Пріцкер вважає, що Росія становить загрозу і для США, тому діяти треба зараз

Олена ІвашківПонеділок, 22 січня 2024, 01:21
Пріцкер вважає, що Росія становить загрозу і для США, тому діяти треба зараз
ПЕННІ ПРІЦКЕР, ФОТО GETTY IMAGES

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер сказала, що агресивна війна Росії становить загрозу не лише для України, але й для Сполучених Штатів та Європи, а також економічної безпеки, ідей свободи й демократії, які тримають світ разом.

Джерело: Пріцкер у статті для The Hill

Деталі: За її словами, війна Путіна спрямована на відновлення диктаторської, корумпованої імперії в серці Європи, яка прагне підірвати як НАТО, так і Європейський Союз. 

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Пріцкер також зауважила, що за допомогою Америки, разом із понад 50 союзниками і партнерами по всьому світу, відважні воїни України витримали натиск РФ, повернули собі понад 50 відсотків території та значно погіршили військовий потенціал Москви.

За словами спецпредставниці, підтримка від США "озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, водночас модернізуючи оборонно-промислову базу Штатів, роблячи їх більш підготовленими до будь-яких подій".

Посадовиця переконана, що американська економічна підтримка була такою ж важливою, як і допомога в галузі безпеки.

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За її словами, "економічна стійкість є основним принципом військових зусиль України, а безпека та економіка утворюють подвійну спіраль, переплетену в зусиллях перемогти Росію на полі бою".

При цьому спецпредставниця вказала, що безпековий та економічний пакет США складають "ядро підтримки України": "Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої держави, інтегрованої у ЄС та НАТО".

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Теми: війнаСША
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