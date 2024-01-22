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Прицкер считает, что Россия представляет угрозу и для США, поэтому действовать надо сейчас

Алена ИвашкивПонедельник, 22 января 2024, 01:21
Прицкер считает, что Россия представляет угрозу и для США, поэтому действовать надо сейчас
ПЕННИ ПРИЦКЕР, ФОТО GETTY IMAGES

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер сказала, что агрессивная война России представляет угрозу не только для Украины, но и для Соединенных Штатов и Европы, а также экономической безопасности, идей свободы и демократии, которые держат мир вместе.

Источник: Прицкер в статье для The Hill

Детали: По ее словам, война Путина направлена на восстановление диктаторской, коррумпированной империи в сердце Европы, которая стремится подорвать как НАТО, так и Европейский Союз. 

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Прицкер также отметила, что с помощью Америки, вместе с более 50 союзниками и партнерами по всему миру, отважные воины Украины выдержали натиск РФ, вернули себе более 50 процентов территории и значительно ухудшили военный потенциал Москвы.

По словам спецпредставителя, поддержка от США "вооружила украинцев для защиты своей земли и Европы, одновременно модернизируя оборонно-промышленную базу Штатов, делая их более подготовленными к любым событиям".

Чиновница убеждена, что американская экономическая поддержка была такой же важной, как и помощь в области безопасности.

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По ее словам, "экономическая устойчивость является основным принципом военных усилий Украины, а безопасность и экономика образуют двойную спираль, переплетенную в усилиях победить Россию на поле боя".

При этом спецпредставительница указала, что пакет по безопасности и экономический пакет США составляют "ядро поддержки Украины": "Если мы будем действовать сейчас, этот пакет даст сигнал друзьям и врагам об американском лидерстве, силе и решимости, когда дело касается победы Украины и ее будущего как свободного, независимого, демократического, экономически процветающего государства, интегрированного в ЕС и НАТО".

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Темы: войнаСША
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