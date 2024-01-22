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США, Єгипет та Катар мають план припинення війни в Секторі Гази

Олена ІвашківПонеділок, 22 січня 2024, 02:06
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни в Секторі Гази
Клуби диму на півдні Сектора Гази під час ізраїльського бомбардування, фото Getty Images

США, Єгипет і Катар підштовхують Ізраїль і ХАМАС приєднатися до поетапного дипломатичного процесу, який розпочнеться зі звільнення заручників і, зрештою, призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Секторі Гази.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів, які беруть участь у переговорах

Деталі: Тахер Аль-Ноно, радник ХАМАСУ з питань ЗМІ, заявив, що реального прогресу немає. 

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у неділю, що він відкидає вимоги ХАМАСу, оскільки вони включають припинення війни: "Якщо ми погодимося на це, то наші воїни загинули даремно. Якщо ми погодимося на це, ми не зможемо забезпечити безпеку наших громадян".

Але люди, поінформовані про переговори, кажуть, що Ізраїль і ХАМАС, принаймні, знову готові брати участь у дискусіях. Переговори зайшли в глухий кут після закінчення останнього перемир'я 30 листопада. За словами людей, переговори будуть продовжені в Каїрі найближчими днями.

Нова пропозиція, підтримана Вашингтоном, Каїром і Дохою, являє собою новий підхід до розрядки конфлікту, спрямований на те, щоб зробити звільнення ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСом, частиною всеосяжної угоди, яка може призвести до припинення бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ

У листопаді пауза в бойових діях тривала тиждень і супроводжувалася обміном 100 ізраїльських заручників у Газі на понад 300 палестинців, ув'язнених Ізраїлем.

Теми: війнаСектор ГазиІзраїль
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