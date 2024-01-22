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США, Египет и Катар имеют план прекращения войны в Секторе Газа

Алена ИвашкивПонедельник, 22 января 2024, 02:06
США, Египет и Катар имеют план прекращения войны в Секторе Газа
Клубы дыма на юге Сектора Газа во время израильской бомбардировки, фото Getty Images

США, Египет и Катар подталкивают Израиль и ХАМАС присоединиться к поэтапному дипломатическому процессу, который начнется с освобождения заложников и, в конце концов, приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в Секторе Газа.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорах

Детали: Тахер Аль-Ноно, советник ХАМАСа по вопросам СМИ, заявил, что реального прогресса нет. 

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что он отвергает требования ХАМАСа, поскольку они включают прекращение войны: "Если мы согласимся на это, то наши воины погибли зря. Если мы согласимся на это, мы не сможем обеспечить безопасность наших граждан".

Но люди, информированные о переговорах, говорят, что Израиль и ХАМАС, по крайней мере, снова готовы участвовать в дискуссиях. Переговоры зашли в тупик после окончания последнего перемирия 30 ноября. По словам людей, переговоры будут продолжены в Каире в ближайшие дни.

Новое предложение, поддержанное Вашингтоном, Каиром и Дохой, представляет собой новый подход к разрядке конфликта, направленный на то, чтобы сделать освобождение израильских заложников, похищенных ХАМАСом, частью всеобъемлющего соглашения, которое может привести к прекращению боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

В ноябре пауза в боевых действиях длилась неделю и сопровождалась обменом 100 израильских заложников в Газе на более 300 палестинцев, заключенных Израилем.

Темы: войнаСектор ГазаИзраиль
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