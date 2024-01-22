У Німеччині на вихідних 1,4 млн людей вийшли на демонстрації проти ультраправої партії "АдН"

За даними організаторів, з п'ятниці по неділю в Німеччині близько 1,4 мільйона людей вийшли на демонстрації проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Джерело: DW

Деталі: З п'ятниці до вихідних демонстрації були скликані приблизно в 100 містах по всій Німеччині. У неділю мітинги пройшли у великих містах, таких як Кельн, Мюнхен і Берлін. Кілька інших німецьких міст, зокрема Котбус, Дрезден і Хемніц на сході, також планували провести демонстрації.

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У Берліні близько 100 000 людей зібралися біля Бундестагу, за даними поліції.

Поліція Мюнхена заявила, що в марші взяли участь близько 80 тисяч людей, тоді як організатори називають цифру в 200 тисяч. Марш довелося скасувати через велику кількість людей, а присутніх попросили розійтися.

Тим часом у Кельні поліція оцінює кількість демонстрантів у близько 10 000 осіб.

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За оцінками громадського мовника ARD, близько 250 000 демонстрантів зібралися в містах по всій країні в суботу з плакатами на кшталт "Нацисти геть".

Близько 35 тисяч людей зібралися у суботу у Франкфурті на марші "Захистимо демократію". Протестувальники заповнили центральну площу, де організатори планували провести мітинг, а також другу прилеглу площу та вулиці між ними. Поліція заявила, що акція була мирною.

У п’ятницю масовий мітинг у Гамбурзі довелося припинити раніше, оскільки людей зібралося набагато більше, ніж очікувалося. Поліція заявила про найбільшу акцію такого роду на даний момент, у якій взяли участь 50 000 людей, а організатори назвали цифру 80 000, зазначивши, що акцію було закрито до того, як люди змогли прийти.

Хвиля мобілізації проти ультраправої партії була викликана 10 січня звітом розслідувального видання Correctiv, який показав, що члени АдН зустрілися з екстремістами в Потсдамі в листопаді, щоб обговорити висилку іммігрантів і "неасимільованих громадян". Повідомляється, що також були присутні члени консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), основної опозиційної партії.

Учасники зустрічі обговорили "реміграцію" — термін, який часто використовують в ультраправих колах як евфемізм для висилки іммігрантів і меншин.

Новина про цю зустріч шокувала багатьох у Німеччині. АдН займає високі позиції в опитуваннях громадської думки напередодні великих регіональних виборів у східній Німеччині, де підтримка партії є найсильнішою. Канцлер Олаф Шольц, який приєднався до демонстрації минулих вихідних, сказав, що будь-який план вислати іммігрантів або громадян рівнозначний "нападу на нашу демократію, і, у свою чергу, на всіх нас".

АдН підтвердила присутність своїх членів на зустрічі, але стверджувала, що її пропозиції щодо реміграції, які були частиною її останнього передвиборчого маніфесту, не включають натуралізованих громадян Німеччини. Такі коментарі на зустрічі зробив австрійський ультраправий діяч Мартін Зельнер, який не є членом АдН.