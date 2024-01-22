В Германии на выходных 1,4 млн человек вышли на демонстрации против ультраправой партии "АдГ"

По данным организаторов, с пятницы по воскресенье в Германии около 1,4 миллиона человек вышли на демонстрации против ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Источник: DW

Детали: С пятницы до выходных демонстрации были созваны примерно в 100 городах по всей Германии. В воскресенье митинги прошли в крупных городах, таких как Кельн, Мюнхен и Берлин. Несколько других немецких городов, в частности Котбус, Дрезден и Хемниц на востоке, также планировали провести демонстрации.

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В Берлине около 100 000 человек собрались возле Бундестага, по данным полиции.

Полиция Мюнхена заявила, что в марше приняли участие около 80 тысяч человек, тогда как организаторы называют цифру в 200 тысяч. Марш пришлось отменить из-за большого количества людей, а собравшихся попросили разойтись.

Тем временем в Кельне полиция оценивает количество демонстрантов в около 10 000 человек.

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По оценкам общественного вещателя ARD, около 250 000 демонстрантов собрались в городах по всей стране в субботу с плакатами вроде "Нацисты прочь".

Около 35 тысяч человек собрались в субботу во Франкфурте на марше "Защитим демократию". Протестующие заполнили центральную площадь, где организаторы планировали провести митинг, а также вторую прилегающую площадь и улицы между ними. Полиция заявила, что акция была мирной.

В пятницу массовый митинг в Гамбурге пришлось прекратить раньше, поскольку людей собралось гораздо больше, чем ожидалось. Полиция заявила о крупнейшей акции такого рода на данный момент, в которой приняли участие 50 000 человек, а организаторы назвали цифру 80 000, отметив, что акция была закрыта до того, как люди смогли прийти.

Волна мобилизации против ультраправой партии была вызвана 10 января отчетом расследовательского издания Correctiv, который показал, что члены АдГ встретились с экстремистами в Потсдаме в ноябре, чтобы обсудить высылку иммигрантов и "неассимилированных граждан". Сообщается, что также присутствовали члены консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), основной оппозиционной партии.

Участники встречи обсудили "ремиграцию" - термин, который часто используют в ультраправых кругах как эвфемизм для высылки иммигрантов и меньшинств.

Новость об этой встрече шокировала многих в Германии. АдГ занимает высокие позиции в опросах общественного мнения накануне крупных региональных выборов в восточной Германии, где поддержка партии является самой сильной. Канцлер Олаф Шольц, который присоединился к демонстрации в минувшие выходные, сказал, что любой план выслать иммигрантов или граждан равнозначен "нападению на нашу демократию, и, в свою очередь, на всех нас".

АдГ подтвердила присутствие своих членов на встрече, но утверждала, что ее предложения по ремиграции, которые были частью ее последнего предвыборного манифеста, не включают натурализованных граждан Германии. Такие комментарии на встрече сделал австрийский ультраправый деятель Мартин Зельнер, который не является членом АдГ.