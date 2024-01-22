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Лавров по дорозі в Нью-Йорк облітав недружні країни – росЗМІ

Олена ІвашківПонеділок, 22 січня 2024, 04:00
Лавров по дорозі в Нью-Йорк облітав недружні країни – росЗМІ
Сергій Лавров, фото getty images

Борт глави МЗС РФ Сергія Лаврова подолав відстань від Москви до США північним шляхом в обліт недружніх країн за 12 годин 45 хвилин.

Джерело: російське пропагандиське агентство ТАСС

Деталі: Жодних непередбачених обставин під час перельоту не виникало.

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Лавров у Нью-Йорку візьме участь у засіданнях Ради безпеки ООН щодо Близького Сходу та України.

Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова повідомляла, що Лавров відвідає Нью-Йорк у період з 22 по 24 січня для очної участі в дебатах РБ ООН з Близького Сходу та засідання щодо України. Очікується також кілька двосторонніх зустрічей.

Теми: РосіяЛавров
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