Лавров по дорозі в Нью-Йорк облітав недружні країни – росЗМІ
Понеділок, 22 січня 2024, 04:00
Борт глави МЗС РФ Сергія Лаврова подолав відстань від Москви до США північним шляхом в обліт недружніх країн за 12 годин 45 хвилин.
Джерело: російське пропагандиське агентство ТАСС
Деталі: Жодних непередбачених обставин під час перельоту не виникало.
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Лавров у Нью-Йорку візьме участь у засіданнях Ради безпеки ООН щодо Близького Сходу та України.
Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова повідомляла, що Лавров відвідає Нью-Йорк у період з 22 по 24 січня для очної участі в дебатах РБ ООН з Близького Сходу та засідання щодо України. Очікується також кілька двосторонніх зустрічей.