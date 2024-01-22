Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лавров по дороге в Нью-Йорк облетал недружественные страны – росСМИ

Алена ИвашкивПонедельник, 22 января 2024, 04:00
Лавров по дороге в Нью-Йорк облетал недружественные страны – росСМИ
Сергей Лавров, фото getty images

Борт главы МИД РФ Сергея Лаврова преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут.

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС

Детали: Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникало.

Реклама:

Лавров в Нью-Йорке примет участие в заседаниях Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров посетит Нью-Йорк в период с 22 по 24 января для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседания по Украине. Ожидается также несколько двусторонних встреч.

Темы: РосcияЛавров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ
Россияне собирались порезать украинские корабли в Крыму, но переключились на защиту своих
ВСУ за сутки уничтожили 830 оккупантов и 21 артсистему россиян
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: