Лавров по дороге в Нью-Йорк облетал недружественные страны – росСМИ
Понедельник, 22 января 2024, 04:00
Борт главы МИД РФ Сергея Лаврова преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут.
Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС
Детали: Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникало.
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Лавров в Нью-Йорке примет участие в заседаниях Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров посетит Нью-Йорк в период с 22 по 24 января для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседания по Украине. Ожидается также несколько двусторонних встреч.