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Росія активізує відносини з КНДР, щоб закупити більше артснарядів – ISW

Олена ІвашківПонеділок, 22 січня 2024, 04:44
Росія активізує відносини з КНДР, щоб закупити більше артснарядів – ISW
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідали у Пхеньяні «Виставку озброєнь — 2023», фото KCNA

Росія активізує відносини з Північною Кореєю щоб закупити більше артилерійських боєприпасів з-за кордону на тлі дефіциту боєприпасів у Росії. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики вважають, що запланований візит президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї "в найближчий термін" і поглиблення російсько-північнокорейських відносин, є частиною спроб Росії закуповувати боєприпаси з-за кордону. 

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ISW наводить слова начальника ГУР України Кирила Буданова, який в інтерв’ю 21 січня заявив, що Північна Корея надала "значну кількість артилерійських боєприпасів", що дозволило Росії "трохи видихнути". Буданов припустив, що російські сили без боєприпасів, наданих Північною Кореєю, швидше за все, відчували б значну нестачу артилерійських боєприпасів. 

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що з вересня по листопад 2023 року Північна Корея поставила до Росії один мільйон артилерійських боєприпасів, а російська оборонно-промисловий комплекс може виготовити всього два мільйони 122-мм і 152-мм снарядів щорічно, що призвело до дефіциту 500 000 снарядів у 2023 році і, ймовірно, призведе до подібного дефіциту в 2024 році.

Передісторія: 

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Теми: війнаРосія
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