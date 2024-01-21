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"Найближчий друг корейського народу" Путін готує візит до КНДР

Неділя, 21 січня 2024, 06:38
Найближчий друг корейського народу Путін готує візит до КНДР
Кім Чен Ин, Володимир Путін, фото TACC

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ КНДР Цой Сон Хі заявив про готовність відвідати Північну Корею найближчим часом.

Джерело: Центральне телеграфне агентство Кореї

Деталі: Путін висловив глибоку вдячність за те, що глава КНДР Кім Чен Ин запросив його здійснити візит до Пхеньяну і висловив готовність відвідати КНДР найближчим часом.

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Востаннє Путін приїздив до Північної Кореї в липні 2000 року.

Дослівно: "Уряд КНДР гаряче вітає візит президента Путіна в нашу країну і готовий від щирого серця зустрічати найближчого друга корейського народу." 

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Теми: КНДРПутін
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