"Найближчий друг корейського народу" Путін готує візит до КНДР
Неділя, 21 січня 2024, 06:38
Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ КНДР Цой Сон Хі заявив про готовність відвідати Північну Корею найближчим часом.
Джерело: Центральне телеграфне агентство Кореї
Деталі: Путін висловив глибоку вдячність за те, що глава КНДР Кім Чен Ин запросив його здійснити візит до Пхеньяну і висловив готовність відвідати КНДР найближчим часом.
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Востаннє Путін приїздив до Північної Кореї в липні 2000 року.
Дослівно: "Уряд КНДР гаряче вітає візит президента Путіна в нашу країну і готовий від щирого серця зустрічати найближчого друга корейського народу."
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