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Тайвань виявив шість китайських повітряних куль

Олена ІвашківПонеділок, 22 січня 2024, 06:18
Тайвань виявив шість китайських повітряних куль
Китайська куля-шпигун над США, скриншот abcnews

Міністерство оборони Тайваню заявило, що в неділю виявило шість китайських повітряних куль, які пролетіли над Тайванською протокою. Одна з них перетнула острів.

Джерело: Reuters

Деталі: Це останній випадок із серії таких польотів, які були зафіксовані за останні півтора місяці.

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Раніше цього місяця Міноборони Тайваню в різкій заяві звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці і веденні психологічної війни проти населення острова за допомогою повітряних куль за кілька днів до виборів на Тайвані 13 січня.

В останньому інциденті, про який міністерство повідомило в понеділок у своєму щоденному звіті про військову діяльність Китаю за останні 24 години, йдеться про те, що в неділю шість повітряних куль пролетіли над чутливою серединною лінією протоки.

Однак, згідно з картою, наданою міністерством, лише одна з них перетнула острів Тайвань на його південній околиці.

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Інші п'ять куль пролетіли на північ Тайваню, але не перетинали суходіл, заявили в міністерстві.

Усі повітряні кулі попрямували на схід, а потім зникли, додали у відомстві.

Серединна лінія Тайванської протоки раніше слугувала неофіційним бар'єром між Тайванем і Китаєм, але китайські винищувачі, безпілотники, а тепер і повітряні кулі регулярно пролітають над нею.

Китай заявляє, що не визнає існування серединної лінії.

Використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому минулого року, коли Сполучені Штати збили, як вони стверджували, китайську повітряну кулю-шпигун. Китай заявив, що це був цивільний апарат, який випадково збився з курсу.

Теми: ТайваньКитай
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