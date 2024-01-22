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Тайвань обнаружил шесть китайских воздушных шаров

Алена ИвашкивПонедельник, 22 января 2024, 06:18
Тайвань обнаружил шесть китайских воздушных шаров
Китайский шар-шпион над США, скриншот abcnews

Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье обнаружило шесть китайских воздушных шаров, которые пролетели над Тайваньским проливом. Один из них пересек остров.

Источник: Reuters

Детали: Это последний случай из серии таких полетов, которые были зафиксированы за последние полтора месяца.

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Ранее в этом месяце Минобороны Тайваня в резком заявлении обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против населения острова с помощью воздушных шаров за несколько дней до выборов на Тайване 13 января.

В последнем инциденте, о котором министерство сообщило в понедельник в своем ежедневном отчете о военной деятельности Китая за последние 24 часа, говорится о том, что в воскресенье шесть воздушных шаров пролетели над чувствительной срединной линией пролива.

Однако, согласно карте, предоставленной министерством, только один из них пересек остров Тайвань на его южной окраине.

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Другие пять шаров пролетели на север Тайваня, но не пересекали сушу, заявили в министерстве.

Все воздушные шары направились на восток, а затем исчезли, добавили в ведомстве.

Срединная линия Тайваньского пролива ранее служила неофициальным барьером между Тайванем и Китаем, но китайские истребители, беспилотники, а теперь и воздушные шары регулярно пролетают над ней.

Китай заявляет, что не признает существование срединной линии.

Использование Китаем воздушных шаров для шпионажа стало глобальной проблемой в феврале прошлого года, когда Соединенные Штаты сбили, как они утверждали, китайский воздушный шар-шпион. Китай заявил, что это был гражданский аппарат, который случайно сбился с курса.

Темы: ТайваньКитай
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