ППО вночі знищила вісім з восьми запущених з Росії "Шахедів"

У ніч на 22 січня ворог атакував вісьмома ударними БпЛА типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарськ (РФ), усіх їх збила протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Сили оборони півдня України

Деталі: Усі вісім "Шахедів" знищили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони України.

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Безпілотники збили в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Оновлення: Силами підрозділів протиповітряної оборони півдня протягом майже трьох годин напруженої бойової роботи було знищено 5 БпЛА типу «Shahed-131/136» - по 2 на Херсонщині і Миколаївщині та 1 на Кіровоградщині.

Влучань, руйнувань та постраждалих серед мирного населення немає.