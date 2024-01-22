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ППО вночі знищила вісім з восьми запущених з Росії "Шахедів"

Олена ІвашківПонеділок, 22 січня 2024, 06:50
ППО вночі знищила вісім з восьми запущених з Росії Шахедів
Мобільна вогнева група, фото Генштаб

У ніч на 22 січня ворог атакував вісьмома ударними БпЛА типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарськ (РФ), усіх їх збила протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Сили оборони півдня України

Деталі: Усі вісім "Шахедів" знищили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони України.

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Безпілотники збили в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

 

Оновлення: Силами підрозділів протиповітряної оборони півдня протягом майже трьох годин напруженої бойової роботи було знищено 5 БпЛА типу «Shahed-131/136» - по 2 на Херсонщині і Миколаївщині та 1 на Кіровоградщині.

Влучань, руйнувань та постраждалих серед мирного населення немає.

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Теми: війнаППОШахед
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