ПВО ночью уничтожила восемь из восьми запущенных из России "Шахедов"

В ночь на 22 января враг атаковал восемью ударными БпЛА типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарск (РФ), всех их сбила противовоздушная оборона.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Силы обороны юга Украины

Детали: Все восемь "Шахедов" уничтожили зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины.

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Беспилотники сбили в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Обновление: Силами подразделений противовоздушной обороны юга в течение почти трех часов напряженной боевой работы было уничтожено 5 БпЛА типа "Shahed-131/136" – по 2 в Херсонской и Николаевской областях и 1 в Кировоградской области.

Попаданий, разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.