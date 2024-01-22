Росіяни найактивніше наступали на Авдіївському напрямку − Генштаб

Російські окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту, найбільше ворожих атак Сили обоорни відбили на Авдіївському напрямку, загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 січня у Facebook

Деталі: Загалом за минулу добу росіяни завдали 4 ракетних та 102 авіаційних удари, здійснили 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак неподалік Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Минулої доби Сили оборони відбили 5 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 5 атак.

На Запорізькому напрямку оборонці відбили 7 атак ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас авіація Сил оборони за минулу добу завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника.