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Россияне активнее всего наступали на Авдеевском направлении − Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 22 января 2024, 07:18
Россияне активнее всего наступали на Авдеевском направлении − Генштаб
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжают давить по всей линии фронта, больше всего вражеских атак Силы обороны отбили на Авдеевском направлении, всего за прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 января в Facebook

Детали: Всего за минувшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершили 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 6 атак неподалеку Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника восточнее Григорьевки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отразили 5 атак.

На Запорожском направлении защитники отбили 7 атак врага западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны и дальше продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.

Темы: АвдеевкаДонецкая областьвойнаГенштаб
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