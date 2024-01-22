Россияне активнее всего наступали на Авдеевском направлении − Генштаб

Российские оккупанты продолжают давить по всей линии фронта, больше всего вражеских атак Силы обороны отбили на Авдеевском направлении, всего за прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 января в Facebook

Детали: Всего за минувшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершили 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 6 атак неподалеку Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника восточнее Григорьевки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отразили 5 атак.

На Запорожском направлении защитники отбили 7 атак врага западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны и дальше продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.