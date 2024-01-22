ЗСУ за добу знищили 830 окупантів та 21 артсистему росіян за добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 830 окупантів, 23 ББМ, 21 артилерійську систему та 11 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 376 860 (+830) осіб,

танків − 6 192 (+11) од,

бойових броньованих машин − 11 489 (+23) од,

артилерійських систем − 8 896 (+21) од,

РСЗВ − 968 (+0) од,

засобів ППО − 657 (+2) од,

літаків − 331 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 961 (+25) од,

крилатих ракет − 1 819 (+1) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 11 891 (+29) од,

спеціальної техніки − 1 397 (+5) од.

Дані уточнюються.