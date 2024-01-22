ЗСУ за добу знищили 830 окупантів та 21 артсистему росіян за добу
Понеділок, 22 січня 2024, 08:13
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 830 окупантів, 23 ББМ, 21 артилерійську систему та 11 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 376 860 (+830) осіб,
- танків − 6 192 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 11 489 (+23) од,
- артилерійських систем − 8 896 (+21) од,
- РСЗВ − 968 (+0) од,
- засобів ППО − 657 (+2) од,
- літаків − 331 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 961 (+25) од,
- крилатих ракет − 1 819 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 891 (+29) од,
- спеціальної техніки − 1 397 (+5) од.
Дані уточнюються.