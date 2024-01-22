Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки уничтожили 830 оккупантов и 21 артсистему россиян

Ирина БалачукПонедельник, 22 января 2024, 08:13
ВСУ за сутки уничтожили 830 оккупантов и 21 артсистему россиян
Украинские защитники. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 830 оккупантов, 23 ББМ, 21 артиллерийскую систему и 11 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.01.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 376 860 (+830) человек,
  • танков − 6 192 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 489 (+23) ед,
  • артиллерийских систем − 8 896 (+21) ед,
  • РСЗО − 968 (+0) ед,
  • средств ПВО − 657 (+2) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 961 (+25) ед,
  • крылатых ракет − 1 819 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 891 (+29) ед,
  • специальной техники − 1 397 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ
Россияне собирались порезать украинские корабли в Крыму, но переключились на защиту своих
"С империей нам не по пути". Интервью с националистом из Башкортостана Русланом Габбасовым
Последние новости
11:40
В 2024 году зарплаты чиновникам сократят, но не всем: кого это не коснется
11:33
Европа устала не от Украины, а от Орбана – Туск
11:12
Украина существенно увеличила производство дронов: на рынке работают более 200 компаний
11:09
Хлеб из сверчков: в Италии разрешили продавать муку из насекомых
11:07
Курс валют на 1 февраля: гривня резко укрепилась
11:05
фотоСБУ задержала подругу сепаратиста Жоги, которая шпионила за ВСУ под Бахмутом
10:50
Белый дом не обсуждает возможность выделить помощь Украине и Израилю в отдельный проект
10:31
Февраль культурного человека: куда пойти и что смотреть в Украине
10:29
Российская нефть может попадать в США через багамскую лазейку
10:28
Россияне ракетами повредили объект инфраструктуры и энергосеть на Николаевщине
Все новости...
Реклама: