ВСУ за сутки уничтожили 830 оккупантов и 21 артсистему россиян
Понедельник, 22 января 2024, 08:13
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 830 оккупантов, 23 ББМ, 21 артиллерийскую систему и 11 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 376 860 (+830) человек,
- танков − 6 192 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 11 489 (+23) ед,
- артиллерийских систем − 8 896 (+21) ед,
- РСЗО − 968 (+0) ед,
- средств ПВО − 657 (+2) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 961 (+25) ед,
- крылатых ракет − 1 819 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 891 (+29) ед,
- специальной техники − 1 397 (+5) ед.
Данные уточняются.