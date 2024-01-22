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В Лимане после конфликта с военным нашли убитыми 2 полицейских и 2 гражданских женщин − ГБР

Ирина БалачукПонедельник, 22 января 2024, 08:59
В Лимане после конфликта с военным нашли убитыми 2 полицейских и 2 гражданских женщин − ГБР
Фото иллюстративное с pixabay.com

В городе Лиман Донецкой области нашли убитыми четырех человек − двух правоохранителей и двух гражданских женщин, по подозрению в совершении преступления задержали военнослужащего Нацгвардии.

Источник: Государственное бюро расследований в Telegram

Дословно ГБР: "Утром 21 января 2024 года в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа.

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На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин − пенсионерки и ее дочери".

Детали: Сообщается, что по горячим следам по подозрению в убийстве задержали военнослужащего Нацгвардии.

По данному факту открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины.

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Следователи бюро проводят комплекс мероприятий для установления объективных обстоятельств происшествия. Назначили ряд соответствующих экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Темы: ЛиманубийствоНацгвардияГБР
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