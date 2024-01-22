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Зеленский вносит в ВР законопроект о множественном гражданстве

Ирина БалачукПонедельник, 22 января 2024, 09:18
Зеленский вносит в ВР законопроект о множественном гражданстве
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 января внесет в парламент проект закона о введении в Украине множественного гражданства.

Источник: президент во время поздравления по случаю Дня Соборности

Прямая речь Зеленского: "Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

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И позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора".

Детали: Президент пояснил, что украинцы по духу и по происхождению должны стать ими и по закону.

Это касается украинцев во всех уголках мира, а также иностранных добровольцев, которые стали на защиту Украины, и воюют "за свободу Украины, как за родную Родину". По словам Зеленского, Украина станет для них такой.

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"Все, кто не забыл собственных корней и не дает миру забыть об Украине. Все, в чьих жилах течет украинская кровь и в чьей груди бьется свободное сердце. Украинцы по происхождению, которые давно доказали, что являются украинцами по духу. И после многих лет ожидания они наконец должны стать украинцами и по паспорту. На законодательном уровне", − подытожил президент.

Темы: гражданствозаконодательствоЗеленскийукраинцы
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