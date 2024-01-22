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Євросоюз спробує напрацювати план для збільшення допомоги Україні – WSJ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 09:48
Євросоюз спробує напрацювати план для збільшення допомоги Україні – WSJ
Прапор ЄС, фото Getty Images

У Європейському Союзі цього тижня почнеться робота над новим планом розблокування десятків мільярдів доларів, що допоможе збільшити обсяги військової допомоги для України. Він має передбачати створення спеціального військового фонду.

Джерело: "The Wall Street Journal", цитує "Європейська правда"

Дослівно: "З огляду на залежність України від зовнішньої підтримки, вибір, який зроблять країни ЄС і його партнери в найближчий період, або дасть змогу Україні домогтися вирішального прогресу, або серйозно підірве її здатність до спротиву".

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Деталі: У випадку схвалення план передбачає повернення понад 20 мільярдів євро коштів ЄС країнам-членам за десятки мільярдів євро військової допомоги, яку вони нададуть Україні протягом наступних 4-х років.

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС через Європейський фонд миру (EPF) виплатив 5,5 мільярдів євро країнам-членам, які постачали Києву зброю, боєприпаси, танки і ракети ППО здебільшого з наявних у них запасів.

Але з початку минулого року Угорщина блокувала будь-які виплати з фонду для країн-членів протягом більш ніж шести місяців, вимагаючи від України поступок, не пов'язаних з цим.

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Крім того, деякі країни-члени ЄС вичерпали свої запаси до такого рівня, що вони не можуть надавати нові значні обсяги допомоги, а Німеччина, яка збільшує допомогу Україні на двосторонній основі, заперечує проти того, щоб ще й сплачувати майже чверть рахунку до EPF.

З огляду на ці труднощі зовнішня служба ЄС пропонує створити спеціальний військовий фонд для України, який би поглинув частину активів EPF, що залишилися, і поповнювався б на 5 мільярдів євро щороку з 2024 по 2027 рік.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати ці гроші для компенсації країнам за спільну закупівлю військової допомоги, такої як боєприпаси, безпілотники і ракети ППО для надання Україні.

Решта грошей буде використана для оплати витрат на програму військової підготовки ЄС для України. Перед тим, як новий план набуде чинності, буде перехідний період.

У документі ЄС наводяться приблизні підрахунки, згідно з якими Євросоюз цьогоріч може запропонувати державам-членам компенсацію за військову допомогу на суму 7,5 мільярдів євро.

Новий план дозволить меншим країнам-членам з невеликими запасами боєприпасів об'єднати свої ресурси для спільних закупівель, щоб зробити більший внесок у допомогу Україні. 

Також ця пропозиція полегшить спільну роботу європейських урядів з Україною щодо того, яких матеріалів вона найбільше потребує.

Структура фонду також дозволить уникнути регулярних виплат, які Угорщина часто блокувала або використовувала як важіль впливу, щоб вимагати щось натомість.

Крім того, це забезпечить стабільний попит на військову техніку протягом наступних кількох років на додаток до національної двосторонньої допомоги Україні, що могло б мотивувати європейські оборонні компанії збільшити виробництво критично важливих видів озброєнь.

Теми: ЄСдопомога Україні
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