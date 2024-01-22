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Евросоюз попытается разработать план для увеличения помощи Украине – WSJ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 09:48
Евросоюз попытается разработать план для увеличения помощи Украине – WSJ
Флаг ЕС, фото Getty Images

В Европейском Союзе на этой неделе начнется работа над новым планом разблокирования десятков миллиардов долларов, что поможет увеличить объемы военной помощи для Украины. Он должен предусматривать создание специального военного фонда.

Источник: "The Wall Street Journal", цитирует "Европейская правда"

Дословно: "Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, который сделают страны ЕС и его партнеры в ближайший период, либо позволит Украине добиться решающего прогресса, либо серьезно подорвет ее способность к сопротивлению".

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Детали: В случае одобрения план предусматривает возврат более 20 миллиардов евро средств ЕС странам-членам за десятки миллиардов евро военной помощи, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС через Европейский фонд мира (EPF) выплатил 5,5 миллиардов евро странам-членам, которые поставляли Киеву оружие, боеприпасы, танки и ракеты ПВО в основном из имеющихся у них запасов.

Но с начала прошлого года Венгрия блокировала любые выплаты из фонда для стран-членов в течение более чем шести месяцев, требуя от Украины уступок, не связанных с этим.

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Кроме того, некоторые страны-члены ЕС исчерпали свои запасы до такого уровня, что они не могут предоставлять новые значительные объемы помощи, а Германия, которая увеличивает помощь Украине на двусторонней основе, возражает против того, чтобы еще и платить почти четверть счета в EPF.

Учитывая эти трудности, внешняя служба ЕС предлагает создать специальный военный фонд для Украины, который бы поглотил часть оставшихся активов EPF и пополнялся бы на 5 миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 год.

Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместную закупку военной помощи, такой как боеприпасы, беспилотники и ракеты ПВО для предоставления Украине.

Остальные деньги будут использованы для оплаты расходов на программу военной подготовки ЕС для Украины. Перед тем, как новый план вступит в силу, будет переходный период.

В документе ЕС приводятся приблизительные подсчеты, согласно которым Евросоюз в этом году может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь на сумму 7,5 миллиардов евро.

Новый план позволит меньшим странам-членам с небольшими запасами боеприпасов объединить свои ресурсы для совместных закупок, чтобы сделать больший вклад в помощь Украине. Также это предложение облегчит совместную работу европейских правительств с Украиной относительно того, в каких материалах она больше всего нуждается.

Структура фонда также позволит избежать регулярных выплат, которые Венгрия часто блокировала или использовала как рычаг влияния, чтобы требовать что-то взамен.

Кроме того, это обеспечило бы стабильный поток спроса на военную технику в течение следующих нескольких лет в дополнение к национальной двусторонней помощи Украине, что могло бы мотивировать европейские оборонные компании увеличить производство критически важных видов вооружений.

Представители ЕС заявили, что государства-члены начнут официальное обсуждение плана в ближайшие дни, и предложение, вероятно, будет рассмотрено лидерами ЕС на саммите 1 февраля.

Однако, любое окончательное решение, скорее всего, займет несколько недель. Для его принятия необходимо единодушное согласие всех стран-членов ЕС, что может стать еще одним препятствием, пишет издание.

Ранее стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.

Шольц также призвал другие страны Европейского Союза увеличить военную поддержку Украине и попросил к саммиту 1 февраля подготовить перечень помощи, которую они планируют предоставить в этом году.

Кроме того, 1 февраля лидеры ЕС планируют прежде всего принять политическое решение о четырехлетнем пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

Темы: ЕСпомощь Украине
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